Furacão Melissa atinge Jamaica com ventos de cerca de 300 km/h

O poderoso furacão Melissa, com ventos máximos sustentados de 297 quilómetros por hora (km/h), atingiu hoje a Jamaica, com o "olho" a aproximar-se do país, onde já se registaram três mortes e 13 feridos.

"Ventos catastróficos com força de furacão estão a espalhar-se sobre a Jamaica", afirmou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos no boletim mais recente das 11:00 (15:00 em Lisboa).

O Melissa, de categoria 5 na escala Saffir-Simpson, é o furacão mais poderoso a atingir este país das Caraíbas.

As autoridades jamaicanas pediram à população a permanecer em abrigos seguros, diante da iminência de ventos devastadores que podem causar "falhas estruturais totais", especialmente em áreas montanhosas, onde as rajadas podem ser até 30% mais fortes.

O primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, afirmou ter recebido comunicações de vários Estados aliados, tanto regionais como internacionais, indicando que se comprometiam a ajudar o país na recuperação, de acordo com um comunicado.

Fontes oficiais indicaram que cerca de 360 pessoas estavam em 29 abrigos em todo o país.

"Precisamos que todos permaneçam em casa", pediu Richard Solomon, presidente da Câmara de Black River, cidade no sudoeste da Jamaica e uma das primeiras a ser afetada pelo ciclone.

Espera-se que o núcleo de Melissa atinja a Jamaica nas próximas duas horas, movendo-se para o sudeste de Cuba na madrugada de quarta-feira e passe pelo sudeste ou centro das Bahamas no final da quarta-feira, de acordo com as previsões meteorológicas.

O Melissa está a mover-se para nordeste a cerca de 15 km/h, um pouco mais rápido do que nos últimos dias, o que lhe deu oportunidade de ganhar mais força.

Os ventos com força de furacão estendem-se até 45 quilómetros do centro e os ventos com força de tempestade tropical até 315 quilómetros.

O NHC mantém um aviso de furacão para a Jamaica, as províncias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín e Las Tunas, e as Bahamas Centrais.

Além disso, estão sob aviso de tempestade tropical o Haiti, a província cubana de Camaguey e as Ilhas Turcas e Caicos.

O Governo da Jamaica disse que a Organização Pan-Americana da Saúde tem equipamento sanitário e de socorro para ser distribuído por todo o país e pelos restantes territórios caribenhos onde Melissa causar estragos.

Entretanto, em Genebra, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciou já estar a preparar a resposta humanitária para enfrentar a "destruição generalizada" e a onda de deslocações esperada após a passagem do Melissa pela Jamaica.

Face ao alto risco de inundações, aluimentos de terra e cortes de energia, o governo da Jamaica pediu ajuda à ONU e a outros parceiros internacionais para reforçar a preparação para a emergência.

"O furacão Melissa representa uma grave ameaça para a Jamaica. É provável que muitas pessoas tenham que deixar as suas casas e precisem urgentemente de abrigo e assistência", alertou a responsável interina do escritório da OIM na Jamaica, Natasha Greaves.