Detidos dois suspeitos de terem abalroado embarcação da GNR no Algarve

Dois suspeitos de terem abalroado no Algarve uma embarcação da GNR e provocado a morte a um militar da corporação foram detidos ao fim da tarde de terça-feira, disse à Lusa fonte oficial da Guarda Nacional Republicana.

O porta-voz da GNR avançou que os dois suspeitos foram localizados e identificados pelos militares da Guarda na ponte internacional que atravessa o rio Guadiana, que depois os entregou à Polícia Judiciária para serem detidos.

Um militar Guarda Nacional Republicana (GNR) morreu e três ficaram feridos, na segunda-feira à noite, após uma colisão entre uma embarcação da guarda e uma civil no rio Guadiana, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

Todas as vítimas são militares da GNR, de acordo com fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

"O alerta para a colisão foi dado às 23:21, desconhecendo-se mais pormenores sobre o acidente que ocorreu no Guadiana, em Alcoutim, no distrito de Faro", indicou fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

No local estiveram 35 operacionais, com o apoio de 14 veículos.