Trump recusa retomar negociações comerciais com o Canadá

O Presidente norte-americano, Donald Trump, rejeitou hoje qualquer retoma das negociações comerciais com o Canadá, uma semana depois de ter interrompido as conversações na sequência da controvérsia causada por um anúncio publicitário.

"Gosto muito dele (do primeiro-ministro canadiano Mark Carney) (...) mas o que fizeram foi errado", frisou o republicano em declarações aos jornalistas a bordo do Air Force One.

Por isso, as negociações não serão retomadas, garantiu em resposta a uma pergunta da imprensa, mesmo que o primeiro-ministro canadiano Mark Carney tenha "pedido desculpa", segundo o chefe de Estado norte-americano.

Trump reagiu de forma veemente a uma campanha publicitária canadiana antiprotecionista e, depois de terminar abruptamente as negociações comerciais bilaterais, impôs um aumento adicional de 10% nas tarifas sobre os produtos canadianos.

O republicano reiterou, no entanto, que tem uma "boa relação" com Mark Carney e que mantiveram uma "boa conversa" à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) na Coreia do Sul.

Alguns dias antes, noutra cimeira na Malásia, Carney tinha reiterado que o Canadá estava pronto para retomar as negociações comerciais com Washington.

O impasse nas negociações comerciais representa uma súbita reviravolta na relação entre dois aliados de longa data, uma relação já fragilizada pelo regresso de Donald Trump ao poder em janeiro.

O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos e um importante fornecedor de aço e alumínio para as empresas norte-americanas.

A grande maioria do comércio transfronteiriço continua isenta de tarifas aduaneiras ao abrigo do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), mas as tarifas setoriais globais impostas pelo republicano afetaram duramente Otava.