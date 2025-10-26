Rui Costa e Noronha Lopes vão disputar presidência do Benfica numa segunda volta

Rui Costa e João Noronha Lopes vão disputar a presidência do Benfica numa segunda volta, após serem os dois candidatos mais votados no ato eleitoral de sábado, anunciou hoje o clube através do site oficial.

O presidente em exercício teve 42,13% das preferências e Noronha Lopes recebeu 30,26%, pelo que vão discutir a presidência com vista ao quadriénio 2025-2029 num segundo escrutínio, agendado para 08 de novembro, depois de nenhum dos seis concorrentes ter recolhido a maioria dos votos (mais de 50%) necessária para eleger o presidente à primeira volta.

Luís Filipe Vieira (13,86%), anterior presidente, João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%) eram os restantes candidatos à liderança, naquele que foi o ato eleitoral mais concorrido da história do emblema lisboeta, com 85.710 votantes (correspondentes a um total de 1.767.676 votos), mais do dobro dos 40.085 do anterior, em 2021, em que Rui Costa derrotou Francisco Benitez.

Além da corrida à Direção, na segunda volta as listas de Rui Costa (G) e Noronha Lopes (F) vão igualmente discutir entre elas os restantes órgãos sociais, ou seja Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal, além da Comissão de Remunerações (órgão estatutário), tendo em conta que ambas as listas foram as duas mais votadas em todos eles e nenhuma conseguiu a referida maioria absoluta.

Para a Mesa da Assembleia Geral, a Lista G, encabeçada por José Pereira da Costa, atual líder daquele órgão em exercício, recebeu 43,01% dos votos, enquanto a F, liderada por Gonçalo Almeida Ribeiro, que integra a candidatura de João Noronha Lopes, teve 29,75%.

Nas escolhas para o Conselho Fiscal, a Lista G, que propõe Raul Fernando Martins para presidente, teve mais preferências, com 38,69%, embora com uma curta vantagem sobre a Lista F, encabeçada por António Bagão Félix, que obteve 37,94%.

Já para a Comissão de Remunerações - o único órgão não social que foi a votos -, a Lista G, com Eduardo Stock da Cunha à cabeça, recebeu 45,17% dos votos e a Lista F, liderada por João Moreira Rato, teve 34,84% das preferências.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica contaram no sábado com uma afluência de 85.710 sócios - um recorde a nível mundial -, pouco mais de metade dos sócios que estavam habilitados a participar neste escrutínio (160.182).