PS defende criação de Comunidade Terapêutica no antigo Centro Educativo

Marta Freitas apresentou um projecto de resolução que recomenda ao governo Regional "retomar a negociação com o Governo da República para a instalação de uma Comunidade Terapêutica, no antigo Centro Educativo da Madeira".

Uma medida que a deputada socialista considera urgente, face à realidade da toxicodependência na Região, sobretudo entre os jovens.

Marta Freitas acusa o actual Governo da República de "travar" uma medida que já estava em curso e que desapareceu do orçamento do Estado.