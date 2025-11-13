Albuquerque critica decisão da UE sobre Zona Franca

À margem da inauguração de uma empresa de Alojamento Local, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, comentou a decisão da União Europeia que recusou benefícios fiscais à Zona Franca da Madeira, afirmando que a região terá de encontrar uma resposta.

Albuquerque criticou duramente o que considerou decisões externas prejudiciais ao Centro Internacional de Negócios da Madeira e ao crescimento da economia local. “Agora, temos uns complexados que gostam de atingir os novos pés, ou segundo a psiquiatria, os gestores dos ‘mando-mais’, ou chamado o princípio da autoflagelação, ou gostam de se prejudicar a si próprios, porque é uma coisa que eu não consigo compreender. Os outros ficam todos contentes”, afirmou.

O presidente recordou que o centro mantém 4 mil postos de trabalho qualificados e alberga mais de 1.300 navios registados, sendo já o terceiro maior registo de navios da União Europeia, alertando que decisões externas podem levar empresas a transferir-se para outros países, como Luxemburgo, Holanda, Inglaterra ou Chipre.

Sobre futuras medidas, Albuquerque afirmou que a região continuará a “fazer tudo o que for possível no sentido de reclamar e repor aquilo que entendemos ser a nossa razão” e que avaliará junto de advogados a possibilidade de recorrer para outro tribunal.