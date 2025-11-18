Presidência Palestiniana congratula-se com resolução da ONU sobre Gaza

A Presidência da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) congratulou-se hoje com a adoção pelo Conselho de Segurança da ONU da resolução apresentada pelos Estados Unidos sobre Gaza, apelando à sua implementação imediata.

Em um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial palestiniana Wafa, a ANP -- que governa de forma limitada na Cisjordânia devido à ocupação israelita -- sublinhou que a resolução estabelece "o direito do povo palestiniano à autodeterminação e ao estabelecimento do seu Estado independente".

"O Estado da Palestina reitera o seu compromisso de assumir plenamente as suas responsabilidades na Faixa de Gaza, no âmbito da unidade de território, povo e instituições, considerando a Faixa parte integrante do Estado da Palestina", referiu o comunicado.

Para o Governo palestiniano, é essencial implementar esta resolução para garantir o regresso à normalidade em Gaza, proteger a sua população, prevenir a deslocação forçada, assegurar a retirada total das tropas israelitas, viabilizar a reconstrução, travar a erosão da solução de dois Estados e impedir a anexação de Gaza por Israel.

Assim, a ANP expressou a sua total disponibilidade para cooperar com os Estados Unidos, os membros do Conselho de Segurança, os Estados árabes e islâmicos, a União Europeia e a ONU para garantir a implementação desta resolução e colocar fim ao sofrimento do povo palestiniano na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

Segundo o comunicado, todos estes passos visam promover o caminho político rumo à paz, segurança e estabilidade entre palestinianos e israelitas, com base na solução de dois Estados assente no direito internacional e na legitimidade internacional.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Palestina saudou, através de um comunicado, a adoção pelo Conselho de Segurança da ONU da resolução norte-americana para Gaza, apelando também à sua rápida implementação no terreno.

"O Estado da Palestina congratula-se com a resolução da ONU sobre Gaza", referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros, sublinhando "a necessidade urgente de implementar imediatamente esta resolução no terreno", especificamente o envio de uma força internacional para o território palestiniano.

A resolução, adotada na segunda-feira à noite com 13 votos a favor e abstenções da China e da Rússia, estabelece uma Força Internacional de Segurança (FIS) até dezembro de 2027. A sua missão será garantir a segurança das fronteiras de Gaza com Israel e o Egito, proteger civis e corredores humanitários e treinar uma nova força policial palestiniana.

A resolução aprovada na ONU foi baseada no plano de 20 pontos para Gaza do Presidente norte-americano, Donald Trump.

A guerra em Gaza teve início em 07 de outubro de 2023, dia do ataque do Hamas ao território israelita que provocou mais de 1.200 mortos e cerca de 250 reféns.