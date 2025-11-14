Agência da ONU de apoio aos palestinianos pede mais fundos

A agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), que está privada de ajuda financeira norte-americana, pediu ontem um aumento nas contribuições de outros países, sob pena de ver comprometida a sua missão, particularmente em Gaza.

"Estamos a avançar semana a semana, mês a mês. Sei que, até ao momento, conseguiremos pagar os salários de novembro, mas não tenho previsão de como conseguiremos pagar os de dezembro", explicou o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, durante uma conferência de imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque.

Israel proibiu a UNRWA de operar no seu território após acusar alguns dos seus funcionários de participação no ataque sem precedentes do Hamas em 07 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Na sequência dessas alegações, os Estados Unidos, historicamente o maior doador da agência, suspenderam o financiamento.

Devido à decisão israelita, a agência viu-se obrigada a repatriar a sua equipa internacional de Gaza e da Cisjordânia, mas, mesmo com as funções de distribuição de alimentos limitadas, a UNRWA continua a empregar 12 mil pessoas nesses territórios, cujo trabalho é essencial para os palestinianos, insistiu Philippe Lazzarini.

"Atualmente, aproximadamente 75 mil pessoas estão alojadas em cerca de uma centena das nossas instalações em toda a Faixa de Gaza. Nos últimos dois anos, realizámos mais de 15 milhões de consultas de cuidados médicos básicos. Hoje, a média ronda as 14 mil por dia", explicou.

A UNRWA estima que o défice projetado entre o último trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026 será de aproximadamente 200 milhões de dólares (171,9 milhões de euros).

"Ao contrário dos anos anteriores, as receitas projetadas para o primeiro trimestre de 2026 são muito baixas para absorver o défice significativo de 2025. Sem um influxo significativo de novos recursos, a prestação de serviços essenciais a milhões de refugiados palestinianos na região ficará comprometida", argumentou Lazzarini na manhã de hoje perante uma comissão da Assembleia-Geral da ONU.

Embora o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, tenha assegurado que a UNRWA "não desempenharia nenhum papel" no pós-guerra em Gaza, o chefe da agência da ONU observou que, "desde que o cessar-fogo foi implementado, a agência expandiu e intensificou os seus serviços".