Intervenção urgente leva ao condicionamento de trânsito na Rua das Dificuldades

Em nota enviada à comunicação social, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, por motivos de urgência relacionados com um abatimento de pavimento, na Rua das Dificuldades, será necessária uma intervenção a partir das 14h30 do presente dia.

"Em consequência, torna-se imprescindível condicionar o trânsito na via ascendente daquela rua, por forma a garantir a segurança dos utilizadores e permitir a execução dos trabalhos, bem como um troço na Rua 31 de Janeiro, conforme assinalado no croqui abaixo", refere.

A coordenação e segurança será assegurada pela Polícia de Segurança Pública.

"A Câmara Municipal do Funchal agradece a compreensão e colaboração de todos os automobilistas pelos eventuais constrangimentos causados durante o período de execução dos trabalhos", remata.