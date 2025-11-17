Rally Madeira Legend arranca esta quinta-feira

A programação do Rally Madeira Legend arranca já esta quinta-feira, com a organização do Club Sports da Madeira a garantir que será uma semana de animação. A abertura do Village, que este ano regressa à Praça CR7, acontece nesse dia, a partir das 19 horas.

Também na quinta-feira decorrem as Legend Talks, "encontro em que muitos dos pilotos que abrilhantarão esta edição abordarão questões atuais e passadas dos ralis".

Na sexta-feira, 21 de Novembro, arranca a prova desportiva. O dia começa com as verificações administrativas e técnicas iniciais, entre as 9h e as 15 horas, na Praça CR7. Às 16h30 a discoteca Vespas recebe o briefing, sessão em que são feitas algumas recomendações e recordados alguns procedimentos aos concorrentes. Segue-se a realização de uma Foto de Família, às 17h20, na Promenade CR7. A cerimónia de partida acontecerá às 18h30, no pódio que estará colocado na Avenida Arriaga, frente à sede do clube organizador que é também o centro operacional do evento.

Segundo a organização, a caravana rumará então ao primeiro parque de assistência, local em que as viaturas recebem intervenções mecânicas e que em 2025 estará no RG3, instalações militares em São Martinho. Daí segue para duas passagens noturnas, às 20h30 e 22h10, pelo Santo da Serra, "recriando o ambiente das noites de antologia da Volta à Ilha da Madeira e Rali Vinho da Madeira". "Com 10,45 km, este troço cronometrado leva os concorrentes das imediações do Santo da Serra Golfe à Serragem, com passagem pelo santo da Serra, Fonte de Santo António, Ribeira de Machico, Portela e Cardais. O dia termina, após nova ida ao parque de assistência, no Parque Fechado, na Praça CR7", explica.

Já no sábado, a competição terá início às 8h15, com uma ida ao parque de assistência. "De seguida, há ronda dupla por Palheiro Ferreiro e Meia Serra, intercalada por um reagrupamento na Camacha. Palheiro Ferreiro, com 7,25 km cumpridos às 9h10 e 10h35, tem início na localidade que lhe dá nome e termina no Terreiro da Luta após evolução pelo Caminho dos Pretos. Meia Serra, 7,28 km disputados às 9h35 e 11 horas, tem início após o entroncamento com a ER 203 (Carreiras) e termina nas Quatro Estradas após passagem pela Meia Serra e ER202. Segue-se um reagrupamento e parque de assistência", aponta.

A competição será retomada pelas 13h05, na Serra d’Água, 10,37 km entre o sítio com o mesmo nome e o Rosário com passagem pela Encumeada. Os concorrentes prosseguem na costa norte e às 13h30 disputam Boaventura, 6,60 km entre a localidade que lhe dá nome e o Arco de São Jorge, percorrendo o bonito traçado da ER 211. Após um reagrupamento na Quinta do Furão, a caravana regressa ao Funchal para, a partir das 17h30 e extracompetição, disputar um slalom. O programa termina às 20 horas, na Praça CR7, com a cerimónia de entrega de prémios.