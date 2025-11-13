Passageiro sente-se mal após saída de navio de cruzeiro do Funchal

Um passageiro do navio de cruzeiro 'Mein Schiff 7' sentiu-se mal há instantes e entrou em paragem cardiorrespiratória logo após o navio de cruzeiro ter saído do Porto do Funchal rumo a Santa Cruz de La Palma, pelas 14 horas.

Ao ter conhecimento da situação a Capitania do Porto do Funchal enviou para a zona a embarcação ‘Sr. Jesus das Chagas’, tendo o passageiro sido evacuado.

No porto a vítima era já aguardada por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que conseguiram reverter a situação.

O homem, de 49 anos, foi transportado para uma unidade de saúde.