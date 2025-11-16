Sem rede, mas com coragem

Aníbal Nóbrega subiu ao palco da oitava edição do ‘Madeira 7 Talks’, sob o tema ‘Sem Rede’, e falou de uma vida marcada por dificuldades extremas, mas também por superação e reconstrução pessoal. Entre lágrimas e emoção, contou como enfrentou a toxicodependência e o afastamento da família, vivendo períodos sem qualquer apoio. “Hoje sou o verdadeiro Aníbal. Nunca pensei fazer férias ou guardar dinheiro. Este ano já fui três vezes ao Porto Santo”, confessou, arrancando aplausos e emoção da plateia.

Telmo Ferreira, bailarino e vice-presidente da Associação Dançando com a Diferença, partilhou a sua infância em Câmara de Lobos, numa família desestruturada, onde era “o menino das caixinhas” e vivia sob regras rígidas e violência doméstica. O ingresso na educação especial foi decisivo: foi ali que encontrou apoio, amigos e uma nova família, e descobriu a paixão pela dança, que transformou a sua vida. “Se Deus não cruzou os braços, eu também não vou cruzar os meus”, disse, lembrando como aprendeu a ler e a escrever já com 16 anos, um marco de superação pessoal que emocionou todos.

Manuel Pelágio, coach e formador executivo, fechou o ciclo de intervenções, destacando a importância da experiência de vida na formação do carácter e na humanização da sociedade. “Fomos todos ensinados a aprender através do conhecimento, mas o que ensina mesmo é a vida. O que fortalece não é o conhecimento, mas a experiência”, afirmou. Pelágio defendeu ainda a necessidade de cada pessoa recuperar a autonomia e a liberdade de decidir sobre a própria vida, lembrando que viver de forma verdadeiramente humana exige cuidar de si e dos outros.

O evento mostrou dois exemplos de vidas que, em determinado momento, estiveram “sem rede”, mas que conseguiram criar novas oportunidades e inspirar transformação. Tanto Aníbal como Telmo provaram que é possível superar o passado e contribuir para uma sociedade mais inclusiva e solidária.