Istogu anuncia suspensão da actividade

A formação do Kosovo, KHF Istogu, conjunto que neste fim de semana, disputou no Funchal, frente ao Madeira Andebol SAD, a totalidade da 3.ª eliminatória da EHF European Cup, sofrendo duas pesadas derrotas, anunciou hoje, no seu portal, a suspensão de toda a actividade da equipa feminina campeã nacional do Kosovo.

Este protesto surge pelo facto de as autoridades locais no Kosovo nunca terem resolvido a questão do seu pavilhão, inapto perante os novos regulamentos para as provas europeias, e impedindo as normais atividades do clube, que como destacam, durante nove anos arrecadou um total de 14 troféus, com nove anos consecutivos a particular nas provas europeias.

O Clube destaca ainda no seu portal o custo elevado da vinda à Região para jogar frente ao Madeira Andebol SAD, 25 mil euros. Relembre-se que ainda na semana passada os responsáveis kosovares anunciaram que quatro das suas andebolistas titulares não puderam deslocar-se à Madeira devido à falta de vistos para entrar em território nacional. Nunca afirmaram, no entanto, o porque da embaixada de Portugal ter recusado a atribuição dos vistos.