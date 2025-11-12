Da actividade pecuária só produção de ovos cresce, tal como pesca e aquicultura

A actividade da avicultura industrial, entre Janeiro e Setembro de 2025, contabilizou 26,0 milhões de ovos produzidos, um aumento de 8,0% em termos homólogos, segundo os dados do sector agropecuário e das pescas apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e divulgados esta quarta-feira. A acompanhar este aumento, só a pesca descarregada em lota e os peixes produzidos em cativeiro tiveram um aumento nos primeiros nove meses do ano.

"O abate de frango decresceu 7,0% face aos primeiros nove meses do ano anterior, totalizando 2.601,2 toneladas. No período de Julho a Setembro, registaram-se variações face ao mesmo período do ano precedente de +6,5% e -5,7% na produção de ovos e no abate de frango, respetivamente", sinaliza a DREM.

"Por sua vez, segundo dados fornecidos pelo Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM), o abate de gado, que se situou nas 617,7 toneladas, decresceu 3,9% em termos homólogos no cômputo dos primeiros três trimestres de 2025. Esta variação ficou a dever-se às quebras verificadas tanto no abate de bovinos (-3,6%), como no abate de suínos (-25,0%). No 3.º trimestre de 2025, o gado abatido registou uma variação homóloga de -11,2%", acrescenta.

Como referido, no domínio da pesca, "a informação recolhida junto da Direção Regional de Pescas, referente aos primeiros nove meses de 2025, mostra que este período se caracterizou por um aumento, em termos homólogos, das quantidades capturadas de pescado (+3,5%), enquanto o valor de primeira venda registou um ligeiro decréscimo (-0,6%)", o que é natural no mercado (quando há maior oferta, os preços tendem a baixar), embora não ao mesmo nível. "Neste período, a pesca descarregada na Região rondou as 3.089,8 toneladas, gerando receitas da primeira venda de 14,0 milhões de euros", destaca.

Como também é tradição, há duas espécies de peixes em destaque. "Entre as principais espécies capturadas, apenas o atum e similares apresentou um aumento face aos primeiros nove meses de 2024 (+39,5%), sendo este o principal responsável pelo aumento global observado. Por sua vez, o peixe-espada preto (-4,3%) registou uma quebra homóloga. Em termos de valor, o comportamento foi idêntico ao das quantidades, com o atum e similares a crescer 32,9% e o peixe-espada preto a registar uma redução de 7,0%. É de assinalar que, no período em referência, 60,3% do valor das capturas correspondia ao peixe-espada preto, e também o facto, de desde Agosto, terem voltado a existir novamente capturas de cavala e chicharro, depois de terminado o período de cessação temporária da atividade de cerco dirigida a pequenos pelágicos", recorda.

"De referir que no 3.º trimestre de 2025, a quantidade e o valor do pescado descarregado registaram diminuições homólogas de 7,1% e 4,3%, respetivamente", acrescenta a DREM. "O preço médio de pescado apurado na primeira venda, no período em referência (excluindo-se nestes cálculos o pescado descarregado destinado a autoconsumo), foi de 4,62€ (4,79€ no mesmo período de 2024). O preço médio do atum e similares fixou-se em 3,85€ (4,03€ no período homólogo), enquanto o do peixe-espada preto atingiu os 4,96€ (5,05€ nos primeiros nove meses do ano precedente)", no último caso a tendência seria de aumento e não de quebra.

Para finalizar, "a informação recolhida pela DREM junto das empresas de produção de aquicultura na Região, entre Janeiro e Setembro de 2025, foram produzidas 1.080,1 toneladas de dourada, correspondendo a um aumento de 6,2% em termos homólogos. Por sua vez, as vendas somaram 7,1 milhões de euros, crescendo 10,8% face ao período homólogo", aponta no mesmo sentido, sendo certo que a grossa fatia desta produção, ou seja 87,2% do valor de vendas, "diz respeito ao mercado nacional (Continente e Açores) e apenas 12,7% ao mercado regional".

E o 3.º trimestre de 2025 foi o de maior crescimento, quando "a variação homóloga na quantidade produzida e no valor das vendas foi de +21,1% e +31,1%, respetivamente", termina.