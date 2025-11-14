Albuquerque anuncia avanço do Parque Industrial dos Canhas

Miguel Albuquerque afirmou, no Funchal, que o Parque Industrial dos Canhas vai finalmente avançar, depois de anos “empalhado” na Câmara da Ponta do Sol.

“É um grande gosto estar neste congresso. A dinamização dos parques industriais da Madeira tem tido reflexos muito importantes na captação de investimento e na reconversão das empresas regionais”, afirmou à margem da abertura do 1.º Congresso da Associação Portuguesa dos Parques Empresariais.

Revelou que, após uma reunião com o presidente da Madeira Parques e com o novo líder da autarquia da Ponta do Sol, há agora “condições para avançar rapidamente” com o projecto, considerado “importantíssimo para o concelho e para a Madeira”.

Questionado sobre o bloqueio dos últimos anos, Albuquerque atribuiu-o à falta de resposta da autarquia anterior: “Da parte do Governo e da Madeira Parques havia sempre intenção, mas nunca tivemos resposta da Câmara.”

Sobre a proposta da APPE para um benefício fiscal dirigido a empresas instaladas em parques industriais, o presidente do Governo Regional voltou a defender a medida. Recordou que o IRC na Região Norte já é “ultra favorável” e que, com o novo Orçamento do Estado, a taxa na Madeira baixará para 13,3%. “O meu objectivo é chegarmos aos 10%. Introduzir um benefício fiscal nacional para empresas que se instalem em parques industriais é pedagógico e compensa o esforço de quem transfere as suas actividades para infra-estruturas adequadas”, sublinhou.