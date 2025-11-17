Café Memória conversa com clareza sobre demência

O Café Memória da Madeira irá regressar no próximo sábado, 22 de Novembro, das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), para abordar o tema "Conversar com clareza sobre a Demência", numa sessão com a Andreia Câmara, médica interna de Neurologia do SESARAM.

Não é necessária inscrição prévia e basta comparecer a partir das 9h30 no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

O projeto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, pretende ser ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência, cuidadores e familiares.