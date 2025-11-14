Passeio em marcha lenta no Funchal assinala Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada

A Câmara Municipal do Funchal acaba de informar que, "devido a realização de passeio lúdico, em marcha lenta, no domingo, 16 de Novembro de 2025 torna-se necessário proceder às seguintes alterações temporárias à circulação rodoviária", numa inciativa a propósito do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, que irá interromper durante algumas horas alguns arruamentos.

Assim, das 08h30 às 11h00, fica interrompida a circulação rodoviária na Avenida Dr. Sá Carneiro, e das 10h00 às 12h00, fica condicionada a circulação rodoviária, à passagem dos participantes, na Rotunda Harvey Foster, Túnel da Pontinha, Estrada Eng. Jaime Ornelas Camacho, Rotunda Comendador Paulo Martinho Martins, Rua Dr. Pita (a sul da rotunda), Estrada Monumental, Praça da Assicom e Avenida Mário Soares.

Mais explica que, numa primeira fase, das 10h30 às 12h00, fica interrompida a circulação rodoviária na via de trânsito interior da Rotunda do Jardim do Amparo na Avenida Mário Soares e autorizado o estacionamento de veículos afetos ao evento, mantendo-se a circulação na via exterior", como se vê na foto 1.

E numa segunda fase, "em função do número de participantes no evento, as alterações rodoviárias poderão ser alargadas à interrupção da via de trânsito esquerda no sentido ascendente da Avenida Mário Soares, no troço compreendido entre a Praça Assicom e a Rotunda do Jardim do Amparo", como se vê na foto 2.

A CMF revela ainda duas informações que todos já estarão habituados. "As interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais, serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública, que, uma vez verificadas as condições de segurança rodoviária e limpeza urbana, procederá à reposição da normal circulação rodoviária", informa. "Agradece-se, a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, apelando-se à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e das instruções transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública", conclui.

Para saber mais informações sobre alterações à circulação rodoviária, poderá consultar a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.