Irão recorre a técnicas de modificação do clima para induzir chuvas

As autoridades iranianas recorreram hoje a técnicas de modificação do clima para induzir chuvas, numa altura em que o Irão enfrenta uma das piores secas em décadas, informou a imprensa estatal.

"Foi realizado um voo na bacia do Lago Urmia pela primeira vez neste ano hidrológico", que começa em setembro, informou a agência de notícias oficial IRNA no sábado à noite. O lago, o maior do Irão, localizado no noroeste do país, diminuiu consideravelmente devido à seca.

De acordo com a IRNA, outras operações estão planeadas nas províncias do Azerbaijão Oriental e Ocidental.

Estas técnicas consistem na pulverização de partículas, incluindo iodeto de prata, em formações de nuvens para provocar chuvas.

No ano passado, o Irão anunciou ter desenvolvido a sua própria tecnologia nesta matéria.

Em grande parte árido, o país sofre há anos com secas crónicas e ondas de calor, que devem piorar com as mudanças climáticas.

Segundo a agência de notícias IRNA, o Irão está a viver o seu "outono mais seco em 50 anos".

O serviço meteorológico nacional, citado pela agência, relata que a precipitação deste ano está 89% abaixo da média histórica.

No sábado, porém, a IRNA noticiou a chegada de chuva em diversas localidades do oeste e noroeste do país.

A imprensa local divulgou vídeos que mostram fortes chuvas em Ahvaz e Shushtar (sudoeste), bem como em Salmas e Urmia (noroeste) e Abdanan (oeste).

Em algumas áreas, a chuva intensa até causou inundações.

A imprensa estatal também mostrou a primeira queda de neve nas montanhas Alborz e na estação de esqui de Tochal, localizada ao norte da capital.

Segundo as autoridades locais, a precipitação na capital nunca esteve tão baixa num século, e metade das províncias do Irão não vê uma gota de chuva há meses.

Os níveis de água nos reservatórios que abastecem muitas províncias atingiram níveis historicamente baixos.

No início deste mês, o presidente Massoud Pezeshkian alertou que, sem chuva antes do inverno, Teerão poderia ter que ser evacuada.

O Governo esclareceu posteriormente que sua intenção era alertar a população sobre a gravidade da situação, e não anunciar um plano concreto.

Outros países da região, notadamente os Emirados Árabes Unidos, também estão a utilizar estas técnicas para produzir chuva artificialmente.