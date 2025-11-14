Selecção e CR7 debaixo de chuva de críticas nos jornais

Bom dia. Se é verdade que a vida gira à volta de muita coisa e que "o futebol é a coisa mais importante das menos importantes", o desempenho da selecção nacional mexe com os portugueses e, em particular, o sucesso ou insucesso espelhado no eterno capitão Cristiano Ronaldo, que ontem perdeu as estribeiras e se fez expulsar na derrota em Dublin (Irlanda 2-0 Portugal), é hoje a principal e quase unânime figura de destaque nos jornais...

No semanário Expresso:

- "Leis do trabalho não passam em Belém sem acordo da UGT"

- "António Costa viu recusados quatro pedidos para consultar Influencer"

- "Ex-assessor da ministra ajuda líderes do movimento dos tarefeiros"

- "Como Centeno garantiu o apoio do Governo para o BCE"

- "Daesh está a renascer nos escombros da Síria"

- "PS pede fiscalização no TC e suspende Lei da Nacionalidade"

- "Retrato dos Lares. Fechados e abandonados pela família. 75% dos idosos com demência não tem acesso a espaços exteriores. 28% não veem os filhos e só 15% têm visitas frequentes"

- "Lisboa e Tires receberam 146 jatos para a Web Summit"

- "O mais jovem diretor da Goldman Sachs é português"

- "A tasca, um símbolo da cultura portuguesa"

- "Portugal contra centros de retorno e detenção prolongada de imigrantes"

- "Três mil alunos sem professor"

- "Tribunal vai julgar cartazes de Ventura"

- "PS e Chega apoiam TC"

- "Saúde satisfaz 58% dos portugueses"

- "Luís Filipe Menezes condenado"

No semanário Nascer do Sol:

- "Sócrates livra-se de crimes de corrupção em Vale do Lobo"

- "Entrevista/Ricardo Leão. 'Quem não estancou as novas barracas vai ter dificuldade em resolver a situação'"

- "Ministro da Reforma do Estado dá novo push à Web Summit"

- "Maçonaria. Grã-mestra junta três principais obediências"

- "Rui Calafate. O melhor antídoto anti-Marcelo"

- "Ana Catarina Mendes. Governo deixou cair a máscara"

- "Anna Netrebko. Soprano pró-Putin gera polémica"

- "Entrevista/Filipa Roseta. 'Voltarei à política apenas quando sentir que posso fazer a diferença'"

- "Urgências em alerta vermelho para o inverno"

- "Entrevista/Varandas Fernandes. 'É um erro político contratar os tarefeiros para a Administração Pública'"

- "José Martins Nunes lembra Paulo Mendo e diz que 'três anos depois (...) a história repete-se'"

- "Correia de Campos antecipa que Lei de Bases da Saúde só passa com apoio do Chega"

- "Ana d'Oliveira: 'Os médicos tarefeiros têm as costas largas'"

No Correio da Manhã:

- "Tragédia em Fernão Ferro, Seixal. Enxurrada mata casal de idosos"

- "Tempestade provoca estragos de norte a sul do país"

- "Rep. Irlanda 2 Portugal 0. Bilhete adiado para o Mundial. Ronaldo expulso falha jogo decisivo"

- "Insatisfeito na Turquia. Benfica abre a porta ao regresso de Rafa"

- "Imagens revelam. Odair morre após quatro tiros em seis segundos"

- "Mais 20 mil aposentados do estado"

- "Recusada no Barreiro. Grávida de risco demora quatro horas a ser atendida"

- "Justiça. Ministério Público quer mais dois anos para investigar 'influencer'"

- "Reformas. Pagamento antecipado com subsídio de Natal"

- "Coimbra. Encontrado bebé morto em lixeira"

No Público:

- "Desigualdade salarial faz mulheres trabalharem 64 dias por ano de graça"

- "Ensino Básico. Mais de 23 mil alunos do 2.º ano em risco na leitura"

- "Fiscalização. PS envia Lei da Nacionalidade para o Tribunal Constitucional"

- "Leis Laborais. Governo fez nova proposta mas greve geral mantém-se"

- "Mau tempo. Casal de idosos morre durante a noite com casa inundada"

- "Futebol. Desastre na Irlanda adia até ao fim ida de Portugal ao Mundial"

- "Jafar Panahi. 'Foi só um acidente', o novo filme de um cineasta que recusa abandonar o Irão"

- "Economia. Pressão turística acelera em Lisboa e no Porto e atinge máximos históricos"

No Jornal de Notícias:

- "Interior recebeu 2,2 mil milhões desde 2017 mas ninguém mediu impactos"

- "R. Irlanda 2 Portugal 0. Fracasso quase total. Ronaldo expulso pela primeira vez ao serviço da Seleção. Vitória frente à Arménia no Dragão vale apuramento para o Mundial"

- "Mau tempo. Casal morre em casa alagada sem conseguir pedir ajuda"

- "Transportes. Metade dos motoristas de TVDE são estrangeiros"

- "Matosinhos. Microrganismos testados para tratar da saúde dos peixes"

- "Porto. Ferrari apreendido a traficante e ao serviço da PSP devolvido ao dono"

- "Entrevista JN/TSF. 'Precisamos de uma Esquerda moderada que não almoce com passistas'. Jorge Pinto, candidato às eleições presidenciais"

- "Chega. Ameaças de morte e insultos acabam na Polícia"

No Diário de Notícias:

- "Medicamentos até 30 euros, como antibióticos, analgésicos e antidiabéticos, não vão ter aumento em 2026"

- "Manifesto. 30 personalidades exigem o regresso dos 'centros de saúde'"

- "Entrevista. Ticha Penicheiro: 'Ser basquetebolista era o sonho e foi o melhor trabalho que alguma vez tive'"

- "Hepatite A. Surto leva escolas do Montijo a alertar encarregados de educação"

- "Presidenciais. Debates arrancam em breve, mas 'grande massa dos eleitores está desligada'"

- "Apoios. António Rebelo de Sousa e João Varandas Fernandes apoiam Seguro"

- "Projeto. Um quarto dos alunos do 2.º ano tem dificuldades na leitura"

- "Ucrânia. Europa pressiona Kiev por causa da corrupção, mas garante mais apoio"

- "EUA. Jack Schlossberg. De estrela nas redes sociais, o neto de JFK passou a esperança do clã Kennedy"

- "MNAA. Painéis de São Vicente ganham nova vida no silêncio de um museu vazio"

No Negócios:

- "Governo quer de volta Pousadas de Portugal"

- "Weekend. Onde estão os nossos tesouros nacionais?"

- "Norges Bank aproveita saída de canadianos para reforçar na EDP"

- "UGT aprova greve geral. Ministra acusa central de procurar rutura"

- "Despesa em saúde vai continuar a ser das mais baixas da UE"

- "Imobiliário. Lake Towers nascem no antigo estádio do Salgueiros"

- "Obrigações. Moody's avalia o país e é desta que pode subir o rating"

No O Jornal Económico:

- "Salários reais sobem acima dos 5% há sete trimestres"

- "Óculos que pensam. Portugal continua fora do radar da Meta: a nova versão dos Ray-Ban inteligentes não será para já vendida em Portugal. Perdemos muito, pouco ou nada?"

- "Conselho Geral da EDP apoia cortes de Miguel Stilwell"

- "PSD quer que UTAO diga custo das ideias da oposição"

- "Promotores garantem que casas não estão sobreavaliadas"

- "Biotecnologia portuguesa entra no radar da Merck"

- "CIP acusa sindicatos de não defenderem trabalhadores"

- "Mercados. IA é bolha? Michael Burry aposta mil milhões no 'sim'"

- "Revisão dos códigos. Governo muda contratações e administração para acelerar Estado"

No O Jogo:

- "Irlanda 2 Portugal 0. Sinal Vermelho. Erros defensivos e falhas na finalização adiam para domingo, frente à Arménia, carimbo para o Mundial"

- "Roberto Martinez. 'Mau desempenho a todos os níveis'"

- "Rúben Dias. 'Energia total no Dragão, onde gostamos muito de jogar'"

- "Nona expulsão direta na carreira de Cristiano Ronaldo, a primeira na Seleção"

- "FC Porto. Villas-Boas defende maior eficácia do VAR"

- "O Jogo revela novas medidas que a UEFA deve adotar"

- "Kiwior sente-se feliz na Invicta. 'Tenho o que me faltava no Arsenal'"

- "Sporting. Rui Borges pede um novo extremo"

- "João Simões junta-se ao grupo dos lesionados do plantel"

- "Benfica. Rafa é sonho de Rui Costa"

- "Mário Branco suspenso por 20 dias"

No A Bola:

- "Irlanda 2 Portugal 0. Lamentável"

- "'Tudo o que podia correr mal... correu mal'. Roberto Martínez"

- "Derrota inesperada passa 'matchpoint para domingo no Porto'"

- "Benfica. Rafa Silva tem a porta aberta para voltar à Luz"

- "Mário Branco suspenso preventivamente por 20 dias"

- "Sporting. Debast com regresso à vista na Taça de Portugal"

- "Lesão de João Simões na Seleção sub-21 não é grave"

- "FC Porto. Villas-Boas ilibado no caso 'coação' e Calimero"

E no Record:

- "Irlanda 2-0 Portugal. Está de chuva. Derrota após fraca exibição adia apuramento"

- "Capitão [Cristiano Ronaldo] expulso falha decisão"

- "Jogadores pegados com adeptos portugueses"

- "Benfica. Chicotada ainda sem efeito. Troca de Lage por Mourinho"

- "Mário Branco suspenso 20 dias"

- "Sporting. João Simões é o sexto lesionado"

- "FC Porto. Villas-Boas pede uniformidade do VAR"