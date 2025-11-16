O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para reagir à qualificação portuguesa para o Mundial de futebol de 2026.

"Estamos no Mundial! Vamos com tudo, Portugal!", escreveu o capitão da selecção portuguesa, que não disputou o jogo de hoje, devido a castigo, após ter visto um cartão vermelho no encontro frente à Irlanda.

Portugal qualificou-se para a fase final do Mundial de 2026, na sequência da vitória por 9-1, esta tarde, no Estádio do Dragão, frente à Arménia.