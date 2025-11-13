Cancelo, João Neves e mais três regressos no 'onze' de Portugal

João Cancelo, João Neves e mais três jogadores estão de regresso ao 'onze' de Portugal para o duelo de hoje com a Irlanda, que pode ditar o apuramento luso para o Mundial2026 de futebol.

Em Dublin, Cancelo e João Neves, que falharam os jogos da seleção nacional em outubro devido a lesão, são apostas do selecionador Roberto Martínez para o encontro da quinta e penúltima jornada do Grupo F, mas há mais caras novas nas escolhas do técnico espanhol.

Diogo Dalot deverá ocupar o lugar de Nuno Mendes, lesionado, no lado esquerdo da defesa, embora Cancelo também possa aparecer nessa posição, e Gonçalo Inácio regressa para fazer dupla no eixo defensivo com Ruben Dias.

Na frente, João Félix está igualmente de volta às opções de Martínez, ainda mais com mais Pedro Neto indisponível por causa de limitações físicas.

No meio-campo, Bruno Fernandes, castigado, já era baixa certa, com João Neves a aparecer na sua posição, e com Vitinha também a manter o lugar no 'onze', apesar dos problemas físicos sentidos durante o estágio.

No Aviva Stadium, Portugal vai atuar com Diogo Costa na baliza, atrás de uma quarteto defensivo composto João Cancelo e Diogo Dalot nas laterais e Inácio e Dias no centro.

Rúben Neves deverá ser o médio mais recuado, atrás de Vitinha e João Neves, a dupla do Paris Saint-Germain, e na frente Bernardo Silva e João Félix vão aparecer no apoio ao capitão Cristiano Ronaldo.

Do lado da Irlanda, o avançado Evan Ferguson, a 'estrela' emergente da equipa, já era baixa, por causa de lesão, e no seu lugar aparece Troy Parrott, jogador do AZ Alkmaar e que tem 13 golos em 14 jogos pelo emblema dos Países Baixos esta época.

O Irlanda-Portugal está agendado para as 19:45 (hora em Lisboa) e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Se triunfar, Portugal garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026, no nono da sua história e o sétimo seguido.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.