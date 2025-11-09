Andreas Schjelderup, do Benfica, assume ter partilhado vídeos sexuais com menores

O norueguês Andreas Schjelderup, futebolista do Benfica, divulgou no sábado que vai ser julgado na Dinamarca pelo crime de partilha de vídeos sexuais com menores, na altura em que atuava no Nordsjaelland, assumido a culpa, mas também arrependimento.

Numa longa publicação na sua página oficial na rede social Instagram, o jogador de 21 anos explicou que vai começar a ser julgado em novembro, num caso que remonta a 2023 e numa situação que Andreas Schjelderup assume ter acontecido, mas sem conhecimento que estava a praticar tal crime.

Na altura, o jogador estava no Nordsjaelland, mas já estava contratualmente ligado do Benfica, tendo regressado ao futebol dinamarquês por empréstimo.

"Só vi os primeiros segundos do vídeo e não percebi o que acontecia depois. Um amigo meu disse-me imediatamente que era ilegal estar a partilhar e por isso apaguei logo. Na altura não pensei nas consequências, nem de estar a partilhar algo que poderia ser ilegal. Mas, deveria ter percebido a gravidade da situação", lê-se numa 'story' de Schjelderup no Instagram.

O extremo norueguês assume "total responsabilidade", acrescentado que cooperou com a investigação desde o início, garantido que sempre disse a verdade e que espera ser sentenciado, embora com pena suspensa de prisão.

"Estou acusado e provavelmente serei sentenciado. Gostava de poder voltar atrás no tempo e de poder corrigir o meu erro. Peço sinceras desculpas pelo meu erro", frisou o jogador.

Nascido em Bodo, no norte da Noruega, Andreas Schjelderup assinou pelo Benfica em 2022/23, depois de precisamente ter dado nas vistas no Nordsjaelland, emblema que viria novamente a representar em 2023/24.