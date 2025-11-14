Lea Nillson e Samira De Stefano nas meias-finais do Madeira Ladies Open
Duas das promissoras tenistas da “next gen” do ténis feminino internacional, a sueca Lea Nillson, de apenas 17 anos, e a italiana Samira De Stefano, de 21, voltaram a dar nas vistas na jornada dupla desta sexta-feira, com provas dadas no circuito. Ambas confirmam a presença nas meias-finais do Madeira Ladies Open.
Nilsson, que chegou ao Funchal no 950.º lugar do ranking WTA, com a chegada ao top-4 deste torneio, já vai para o lugar 782.º, podendo ainda subir mais, dependendo do resultado que venha a fazer nas meias-finais de amanhã. O dia começou com um triunfo sobre a alemã Eva Bennemann, por 6-0 e 6-3, continuando a caminhada vitoriosa afastando a experiente tenista gaulesa, Margaux Rouvroy, por 7-6 (5) e 6-3.
Já a italiana De Stefano, que figurava no lugar 371.º do ranking, vai aparecer na próxima classificação na posição 346.ª (25 lugares) iniciou a manhã salvando 4 match points no reatado duelo dos oitavos de final que mantinha com a checa Barbora Palicova, para triunfar por 1-6, 7-6 (6) e 6-3, e, nos quartos-de-final, continuar a fazer história, desta feita ao eliminar a russa Erika Andreeva, por 6-2 e 7-5.
As suas adversárias das meias-finais são a espanhola Eva Guerrero Alvarez (defronta a jovem sueca) e a alemã Tamara Korpatsch (adversária da italiana), com Alvarez a realizar uma das melhores exibições do ano no duelo que manteve com a alemã Mina Hodzic, derrotando a germânica por um duplo 7-5, ao passo que Korpatsch também esteve muito bem, batendo de forma autoritária a ucraniana Anastasiia Sobolieva, por 6-0 e 6-2.
Na variante de pares, nas meias-finais (que serão disputada igualmente amanhã, sábado) as britânicas Holly Hutchinson e Ella McDonald contra a russa Erika Andreeva e a francesa Margaux Rouvroy, enquanto no lado inferior do quadro, Tiphanie Lemaitre (França) e Vasanti Shinde (Índia) aguardam o desfecho do duelo dos quartos-de-final que decorre neste momento e que opõe a portuguesa Ana Filipa Santos e a romena Briana Szabo a Polina Bakhmutkina (Rússia) e Mina Hodzic (Alemanha) para ficarem a conhecer com quem vão discutir o acesso ao encontro do título.
O Madeira Ladies Open pode ser acompanhado no site oficial da Associação de Ténis da Madeira - ATMAD.