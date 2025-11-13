Mina Hodzic qualifica-se para quartos-de-final do Madeira Ladies Open

A alemã Mina Hodzic qualificou-se, hoje, para os quartos-de-final do Madeira Ladies Open, ao vencer a lituana Justina Mikulskyte, segunda cabeça-de-série e 217.ª do ranking WTA.

"Hodzic, que ocupa o lugar 463.º da hierarquia, ou seja, 246 posições abaixo da sua adversária, fez um jogo quase perfeito, baseado num bom primeiro serviço e pancadas demolidoras de fundo do court, contrastando com uma irreconhecível Mikulskyte, que tacticamente deixou muito a desejar, particularmente pelo facto de não obrigar mais vezes a sua oponente a subir no court (com inegáveis dificuldades de movimentação para a frente). Mesmo assim os jogos foram muito equilibrados, alguns mesmo a ultrapassarem os 10 minutos, mas, no balanço, Hodzic foi uma justa vencedora pelo ténis que apresentou e clareza com que conquistou a maioria dos pontos", refere o gabinete de imprensa do Madeira Ladies Open, em comunicado.

Agora, terá como adversária a espanhola Eva Guerrero Alvarez, que voltou a vencer, desta feita eliminando a romena Briana Szabo, por 6-2 e 6-3.

Depois do atraso no início dos encontros devido ao mau tempo que se fez sentir durante a noite, e dos aguaceiros que forçaram a duas interrupções, a terceira foi mesmo de vez, com os duelos a ficaram por terminar: O da checa Barbora Palicova, terceira favorita e 228.ª do Mundo, com a italiana Samira De Stefano, e o de Daria Yesypchuk (Ucrânia) com Erika Andreeva, da Rússia.