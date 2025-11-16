Madeira 7 Talks abre em tom irreverente

A 8.ª edição do ‘Madeira 7 Talks’ arrancou esta tarde no Design Center Nini Andrade Silva, no Funchal, sob o mote ‘Sem Rede’, com António Barroso Cruz — escritor, comunicador e anfitrião do evento desde a primeira hora — a assinalar o início das sete conversas cruzadas que marcam esta edição. Fiel ao estilo descontraído e provocador que caracteriza o formato, abriu a sessão com humor, referências antigas, memória afectiva e um agradecimento directo ao público que tem acompanhado o projecto desde 2017.

O anfitrião destacou a evolução do evento ao longo das oito edições e recordou participantes marcantes, momentos inesperados e episódios que demonstram a diversidade que sempre pretendeu imprimir ao Madeira 7 Talks: desde debates intensos a intervenções improvisadas, passando por histórias pessoais fortes, pedidos de casamento, confissões públicas, personalidades de áreas tão distintas como religião, política, ciência, cultura, jornalismo, sexologia ou activismo. “Este palco já acolheu de tudo”, sublinhou, reforçando que o espírito do encontro é “fracturante quando tiver de ser, honesto, espontâneo e sempre fora da caixa”.

António Barroso Cruz fez ainda questão de recordar dois nomes que acompanharam o projecto desde o início e que não puderam estar presentes nesta edição, evocando-os com emoção. Sublinhou também que o evento continua a ser construído por uma equipa que “não ganha nada com isto, a não ser alegria, aprendizagem e enriquecimento humano” trazido por cada orador.

Perante uma plateia esgotada, voltou a realçar a natureza interactiva do Madeira 7 Talks: o público pode intervir, interromper, questionar e reagir livremente às conversas que se vão desenrolar ao longo da tarde e início de noite.

O DIÁRIO acompanha em dnoticias.pt todos os momentos mais relevantes das sete conversas que compõem a edição deste ano, dando conta dos testemunhos, tensões, surpresas e ideias-chave que surgirem no palco do Madeira 7 Talks.