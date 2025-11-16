Madeira 7 Talks com lotação esgotada

Dezasseis convidados de áreas como cultura, ciência, desporto, política e empreendedorismo marcam presença na 8.ª edição do ‘Madeira 7 Talks’, este domingo, 16 de Novembro, entre as 14h00 e as 19h00, no Design Center Nini Andrade Silva, no Funchal.

Com o mote ‘Sem Rede’, o evento propõe conversas abertas e disruptivas, desafiando os participantes a improvisar e encontrar oportunidades na incerteza. No palco estarão nomes como João Carlos Abreu, escritor e ex-político; cónego Toni Vítor de Sousa, sacerdote e professor; Pedro Teixeira, especialista em missões eleitorais; Eliano Marques, especialista em inteligência artificial; Sara Jardim, consultora imobiliária; Telmo Ferreira, bailarino; Diogo Freitas, gestor do restaurante Audax, recomendado pelo Guia Michelin; Manuel Pelágio, coach executivo; Edgar Silva, teólogo; Rui Camacho, músico; Gabriel Gonçalves, gestor turístico; António Santa Clara, comentador político; Aníbal Nóbrega, activista social; João Caldeira, músico; e José Carlos Gonçalves, presidente da Câmara de São Vicente.

A lotação é limitada a 100 pessoas e todos os bilhetes já estão esgotados, tornando esta edição ainda mais exclusiva.

O DIÁRIO irá acompanhar todas as conversas e dará conta, em dnoticias.pt, ao longo da tarde e início de noite, dos momentos mais significativos e das mensagens transmitidas pelos convidados, permitindo aos leitores uma experiência próxima do evento, mesmo sem estarem presentes. O ‘Madeira 7 Talks’ mantém-se assim como um espaço de diálogo construtivo, partilha de experiências e inspiração, reunindo diferentes gerações e trajectórias profissionais num único palco, num dia que promete ficar na memória de todos.