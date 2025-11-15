Artistas madeirenses celebram São Martinho em Londres

A tradição voltou a cumprir-se em Croydon, onde a comunidade portuguesa celebrou com entusiasmo o São Martinho, uma das datas mais queridas no calendário cultural madeirense e nacional. A festa decorreu no Imperial Way, Purley Way, e reuniu centenas de pessoas num ambiente vibrante, repleto de música, convívio e sabores típicos.

Segundo nota à imprensa, "o evento contou com um cartaz musical de grande nível, que trouxe ao palco artistas bem conhecidos da comunidade madeirense: Lúcia Macedo, Vasco Freitas & Geraldo Coelho, Álvaro Florença, Miro Freitas, Vítor Sousa, Diogo Freitas e o Grupo de Animação Alma Portuguesa, que animaram o público do início ao fim".

"Entre temas tradicionais, música popular e sucessos modernos, não faltaram momentos de emoção e de celebração da cultura lusitana", salienta.

Adianta ainda que "a organização ficou a cargo do senhor Nuno, reconhecido empresário madeirense e proprietário do restaurante O Farol, um espaço emblemático em Croydon que há vários anos se dedica a promover eventos que aproximam os emigrantes das suas raízes".

"O seu empenho e dedicação foram amplamente elogiados pelos presentes, que destacaram a importância de manter vivas as tradições portuguesas fora do país", sublinha.

E prossegue: "Além da música, a festa foi marcada pelos sabores típicos da época, com destaque para o bacalhau e as castanhas assadas, que deram um toque autêntico à celebração. O aroma das castanhas, o som das guitarras e o espírito de camaradagem criaram um ambiente acolhedor, que fez muitos recordarem os São Martinhos passados na sua terra natal".

Por fim, diz que "mais do que um simples evento, esta noite de São Martinho em Croydon foi um verdadeiro encontro de gerações e tradições, onde se celebrou a cultura, a amizade e o orgulho de ser português".

"Iniciativas como esta demonstram que, mesmo longe de casa, a alma portuguesa continua viva e vibrante, unindo a comunidade em torno das suas raízes e valores", concluiu.