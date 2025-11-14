90 finalistas da Escola Gonçalves Zarco celebram tradição da Benção das Capas

Cerca de noventa finalistas da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco participaram, hoje, na tradicional cerimónia da Bênção das Capas, que decorreu na igreja da Nazaré e contou com a presença da Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

Os padrinhos escolhidos pelos alunos foram os docentes Élia Gonçalves, professora de Inglês, e Duarte Correia, professor de História.

A Escola Gonçalves Zarco tem sido, ao longo do tempo, um exemplo de qualidade, de inovação e de inclusão educativa. Aqui, formam-se cidadãos conscientes, solidários e preparados para os desafios do mundo. Quero deixar uma palavra de reconhecimento a todos os professores e funcionários desta casa, pelo trabalho exemplar que realizam todos os dias, e às famílias, que acreditam e confiam no sistema educativo regional. Aos finalistas, desejo que este momento fique guardado na vossa memória como um marco de orgulho e responsabilidade. Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia

O programa iniciou-se às 13 horas com a recepção dos estudantes, vestidos a rigor, seguida da habitual sessão de fotografias com familiares, padrinhos, docentes, não docentes e amigos. Já na presença da responsável pela tutela da Educação, teve lugar a tradicional fotografia de família, antes da sessão solene de recepção aos finalistas, onde o presidente do Conselho Executivo, Ricardo Barcelos, dirigiu palavras de reconhecimento e emoção.

"É impossível não sentir orgulho ao olhar para todos vocês", afirmou, sublinhando que cada rosto representa "uma história, um esforço, um conjunto de aprendizagens e conquistas que nos enchem de alegria".

O responsável pelo estabelecimento de ensino fez questão de agradecer às famílias, aos colegas docentes e não docentes e, em particular, aos que colaboraram na organização da cerimónia: Eugénio Carvalho e José António Mascarenhas, pela dedicação na preparação do evento; Rosana Lopes, pelo arranjo floral e ornamentação da igreja; e Filomena Gonçalves, pela confeção do bolo oferecido pelos padrinhos. "Sem o empenho e generosidade de todos, este dia não teria o mesmo brilho", destacou.

Mais do que celebrar o percurso académico, Ricardo Barcelos reforçou a importância dos valores que a escola procura transmitir. "Espero que levem da nossa escola não apenas o que aprenderam nos livros, mas sobretudo os valores que vos formarão como pessoas: respeito, empatia, honestidade, humildade, justiça, solidariedade e verdade. O verdadeiro sucesso não está apenas nas notas ou nas profissões, mas na forma como tratamos os outros e no exemplo que deixamos".

O presidente do Conselho Executivo concluiu, lembrando que "a maior conquista da vida é ser-se uma boa pessoa” e apelou aos finalistas para que sejam “"elizes, corajosos e, sobretudo, verdadeiros em tudo o que fizerem"

Após o lanche oferecido pelos padrinhos, os finalistas seguiram em cortejo, acompanhado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), até à igreja da Nazaré, onde o pároco Miguel Lira presidiu à cerimónia religiosa. O Coro Vozes Zarco voltou a abrilhantar o momento, que encerrou com a bênção das capas dos cerca de noventa finalistas.