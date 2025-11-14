AOM inaugurou a 25.ª edição do Campeonato de Ornitologia da Madeira

A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) inaugurou esta sexta-feira, dia 14 de Novembro, no Centro Cívico de São Martinho, a 25.ª edição do Campeonato de Ornitologia da Madeira, um marco que assinala um quarto de século de provas oficiais na Região Autónoma da Madeira.

A sessão contou com a presença de Nuno Maciel, secretário regional da Agricultura e Pescas, em representação do Governo Regional, Duarte Oliveira, director da Divisão de Desporto, em representação da Câmara Municipal do Funchal, Dorita Gomes, em representação da Junta de Freguesia de São Martinho e representantes da da Federação Ornitológica Nacional Portuguesa (FONP) e do Colégio Nacional de Juízes (CNJ).

Na ocasião, a AOM sublinhou a importância da continuidade do trabalho associativo, assim como do fortalecimento das relações institucionais e da valorização da ornitologia madeirense, reafirmando que a "modalidade deve manter-se unida, centrada no bem-estar das aves e no desenvolvimento técnico dos criadores."

Em nota enviada, a AOM refere que durante a cerimónia destacou a presença de criadores de toda a Região e a importância do empenho dos associados, reiterando que “sem os criadores, nada disto seria possível”. A Associação realçou ainda o espírito de cooperação existente entre clubes na Madeira, reforçando que a "ornitologia madeirense cresce com união, respeito e foco na modalidade."

O evento decorre até 19 de Novembro, com abertura ao público de 14 a 16, permitindo aos visitantes conhecer a qualidade das aves presentes, a diversidade de espécies e o trabalho técnico realizado pelos criadores e juízes.



Resultados Oficiais – Principais Títulos

Campeonato Absoluto – TOP 10

1.º Tiago Abreu – 216T – 1817 pts

2.º Alexandre Camacho – 833O – 1816 pts

3.º Nélio Teixeira – 424G – 1804 pts

4.º Ricardo Teixeira – 199T – 1804 pts

5.º António Teixeira – 203T – 1799 pts

6.º João Fernandes – 835O – 1798 pts

7.º Renato Carvalho – 200T – 1793 pts

8.º Carlos Renato Santos – 219T – 1778 pts

9.º Luís Gomes – 282T – 1768 pts

10.º Luís Palomino – 349T – 1768 pts

Prémios Especiais – Best in Show e Best de Secção

Best in Show

• Diamante Bavete de Bico Preto Clássico – 94 pontos – João Fernandes

Best D – Lipocrómico Branco Recessivo – 93 pts – Javier Granito

Best E – Raça Espanhola Branco e fundo branco – 92 pts – Nélio Teixeira

Best F – Diamante Bavete de Bico Preto Clássico – 94 pts – João Fernandes

Best G – Carduelis Carduelis Castanho – 92 pts – Rafael Silva

Best I – Periquito Ondulado Lutino – 92 pts – António Teixeira

Best J – Agapornis Fischer Verde – 93 pts – Nuno Cruz

Troféu Fábrica do Ribeiro Seco

1.º João Fernandes

2.º Alexandre Camacho

3.º Tiago Abreu