Elefante invade sede de distrito moçambicano e cria pânico entre a população

Um elefante invadiu a sede do distrito de Mágoè e criou pânico na província de Tete, centro de Moçambique, quando procurava água face à escassez do recurso na região, disse a administradora local.

"Esta situação não tem sido diária, acontece de vez em quando, mas hoje a situação foi extremamente diferente porque o elefante estava mesmo na sede do distrito, passou pela residência oficial [da administradora], então acabou criando um bocadinho mais de agitação", disse Marlen Sande, administradora do distrito de Mágoè, citada hoje pela comunicação social local.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o elefante, oriundo do Parque Nacional de Mágoè na quinta-feira, a circular entre as residências e, segundo Marlen Sande, o animal procurava água face à escassez no distrito.

"Os elefantes têm estado à procura de água e há escassez de água em algumas partes do distrito", referiu a responsável, acrescentando que decorrem ações para afugentar o elefante.

A administradora referiu ainda que foram colocadas coleiras em algumas manadas de elefantes e vedados campos agrícolas em Mágoè para reduzir os conflitos entre as comunidades e os animais, além de se distribuir colmeias para produção de mel, pois "as abelhas afugentam os elefantes".

"Gostaríamos de dar a conhecer a nossa população de Mágoè que temos estado a fazer muito esforço como forma de mitigar o impacto homem/fauna bravia. É nossa intenção termos os animais muito distantes da nossa comunidade, para que, de facto, a população e as suas culturas não possam sofrer", concluiu a administradora.

Pelo menos 41 pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas no primeiro semestre deste ano, vítimas de ataques de animais selvagens em Tete, anunciou em setembro o diretor Provincial de Ambiente e Desenvolvimento Territorial, apontando Mágoè como um dos distritos com casos registados.

"Também tivemos a ocorrência de áreas de culturas agrícolas devastadas com um registo de 213,57 hectares de culturas agrícolas diversas", explicou, na altura, Óscar Zalimba, referindo que os ataques envolveram principalmente hipopótamos, crocodilos e elefantes.

O número de mortos devido a ataques de animais selvagens quase triplicou num ano, chegando a 159 vítimas em 2023, segundo um relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) moçambicano.

Mais de metade das vítimas mortais destes ataques em 2023 concentrou-se na província de Tete (70), seguindo-se a Zambézia (31), segundo os dados do INE. Só a província de Tete soma 137 mortos desde 2019, de acordo com o histórico do INE.