“É idealizar e pôr a mão na massa”, diz vencedor do 1.º prémio Contemporânea

O IVBAM entregou esta tarde os prémios da quarta edição do Prémio de Valorização do Artesanato Regional, destacando Manuel Vieira, vencedor do 1.º prémio na Vertente Contemporânea, e Nelson dos Santos, vencedor do 1.º prémio na Vertente Tradicional. A menção honrosa relacionada com a Economia Circular foi atribuída a Sófia Correia.

Manuel Vieira explicou o processo criativo da sua obra: “Ela nasce com a proposta do IVBAM, com o tema era o bordado da Madeira, e a partir daí é tudo uma questão de idealizar e ter ideias e pôr a mão na massa, que neste caso é tudo em cerâmica. A primeira peça não tive muito sucesso porque partiu na mufla, então tive que recorrer a uma segunda ideia e fiz várias até chegar a esta compilação. É uma narrativa sobre a história do bordado, com os desenhos, referência ao anil, um torso feminino – porque sem as mulheres não havia bordado – e pequenos apontamentos a vários pontos do bordado da Madeira”.

Nelson dos Santos descreveu a criação da sua peça vencedora: “O bordado de Madeira é muito específico e temos que representá-lo bem. A ideia surgiu com base num projecto que já tinha em mãos, envolvendo a escultura de mãos. A peça é toda em pedra, com a agulha e a linha do bordado de Madeira. A pedra branca é calcária e a outra é o basalto da ilha, duro mas bom de trabalhar, resultando num trabalho muito bonito”.

O prémio pretende valorizar e divulgar o artesanato madeirense, incentivando os artesãos a inovar e preservar saberes tradicionais, combinando criatividade e materiais locais.