Desde as 00h00 desta sexta-feira, 14 de Novembro, o Serviço Regional de Protecção Civil registou 10 ocorrências relacionadas com o mau tempo sentido na Região Autónoma da Madeira.

No total foram contabilizadas 2 quedas de árvore, um corte ou remoção de elementos em perigo de queda, uma queda de rede eléctrica. três limpezas de via e sinalização de perigpo e três movimentos de massa.

No total foram empenhados 22 operacionais e 10 meios técnicos-

A maioria das ocorrências ocorreram no concelho do Funchal (6), seguindo-se de Santa Cruz (2), Porto Moniz (1) e Ribeira Brava (1).