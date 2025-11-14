Emprego público sobe 1,8% no 3.º trimestre, mas recua em cadeia

O número de trabalhadores da administração pública subiu 1,8% no terceiro trimestre, em termos homólogos, para 759.402, mas recuou 0,2% face ao trimestre anterior, segundo dados hoje divulgados pela DGAEP.

"A 30 de setembro de 2025, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 759.402 postos de trabalho, assinalando um aumento de 1,8% em termos homólogos e um decréscimo de 0,2% face ao trimestre anterior", refere a Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), elaborada pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Este aumento face ao terceiro trimestre de 2024 ocorreu principalmente na administração central (+8.724 postos de trabalho) e local (+5.077 postos de trabalho), com destaque para as carreiras de técnico superior, assistente operacional, assistente técnico, de educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário e de enfermeiro.