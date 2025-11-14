Parques Empresariais da Madeira geram mais de 2.100 empregos

Os Parques Empresariais geridos pela Madeira Parques Empresariais (MPE) empregam directa e indirectamente cerca de 2.100 trabalhadores e acolhem 237 empresas, segundo revelou Gonçalo Pimenta, presidente da MPE e da Assembleia Geral da Associação Portuguesa dos Parques Empresariais, à margem do 1.º Congresso da Associação, no Funchal.

Pimenta explicou que a MPE gere 12 parques, dos quais 11 estão operacionais, com actividade total. Sobre o Parque Empresarial da Ponta de Sol, afirmou: “Não existe o Parque Empresarial da Ponta de Sol ainda, não está devidamente regularizado com as questões públicas que temos vindo a falar e a abordar esta situação. Felizmente já existe um diálogo entre a Câmara Municipal da Ponta de Sol e o Governo Regional e esse entendimento vai ter bons frutos e vamos regularizar essa mesma situação.”

Entre as vantagens para as empresas instalarem-se nos parques, o responsável destacou a simplificação do licenciamento, já que as regras urbanísticas estão definidas, bem como a redução ou isenção de taxas de construção. “O IDE tem sido um parceiro fundamental, apoiando empresas que se fixam nestas zonas”, acrescentou.

O dirigente adiantou ainda que a associação apresentou um projecto de lei ao Governo da República para criar incentivos fiscais, incluindo taxas de IRC mais baixas nas zonas empresariais, permitindo à Madeira beneficiar de um diferencial fiscal adicional de 30%.