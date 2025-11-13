Custo do Trabalho na Madeira aumentou 3,6%

No 3.º trimestre (Julho a Setembro) de 2025, o Índice de Custo do Trabalho (ajustado de dias úteis), na Região Autónoma da Madeira (RAM), "registou um acréscimo de 3,6% em relação ao 3.º trimestre de 2024", uma variação que "resultou do efeito conjugado das variações ocorridas nas suas duas principais componentes, nomeadamente "os custos salariais (por hora efetivamente trabalhada), que aumentaram também 3,6% em relação ao trimestre homólogo" e "os outros custos (não salariais, também por hora efetivamente trabalhada), que registaram um acréscimo homólogo de 3,8%", refere a DREM.

Na divulgação feita esta manhã, nota-se que "a nível nacional, o valor daquele índice registou um aumento homólogo superior, de 4,7%, valor idêntico ao observado em ambas as suas componentes — custos salariais e outros custos", ou seja mais 1,1 pontos percentuais acima do da Madeira que, no trimestre anterior tinha aumentado 9,7% face ao trimestre homólogo, enquanto o ICT nacional registara um aumento inferior ao regional, +5,2%.

Foto DREM

Refira-se que "os custos salariais incluem o salário base, prémios e subsídios regulares, prémios e subsídios irregulares (subsídio de férias; subsídio de Natal; prémios de fim do ano/distribuição de lucros; outros prémios e subsídios pagos com carácter irregular), pagamento por trabalho extraordinário", enquanto que "os outros custos incluem indemnizações por despedimento, encargos legais a cargo da entidade patronal (contribuição patronal para a Segurança Social; seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais), encargos convencionais, contratuais e facultativos (prestação complementar de reforma/invalidez; seguro de saúde; seguro de vida/acidentes pessoais; prestações sociais pagas diretamente ao/à trabalhador/a em caso de ausência por doença)", conclui a Direção Regional de Estatística da Madeira.