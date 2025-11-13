Choque em cadeia na via rápida provoca três feridos

Um choque em cadeia, ocorrido na descida de Santa Rita, na via rápida, provocou há instantes três feridos.

O acidente envolveu cinco carros e deixou uma mulher encarcerada no interior da viatura.

A sinistrada foi retirada do carro pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com o apoio de material de desencarceramento.

A mulher, de 48 anos, foi transportada para o hospital numa ambulância desta corporação.

Deste sinistro resultou também mais dois feridos, duas mulheres na casa dos 20 e dos 50 anos.

Ambas foram socorridas e transportadas para o Serviço de Urgência do hospital pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.