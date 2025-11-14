Mais de 1.200 passageiros na escala inaugural do 'MS Volendam' no Funchal

O navio 'MS Volendam' está a realizar a sua escala inaugural no Funchal, transportando 1.289 passageiros e 605 tripulantes, que chegaram por volta das 8 horas, vindos do porto espanhol de Cádis. A embarcação parte pelas 17 horas rumo a Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde vai terminar a 21 de Novembro, após 45 dias de viagem.

Uma vez que se trata da primeira visita à Região, realizou-se, hoje, a habitual troca de crestas entre a comandante do navio, o holandês Frank Robert Van Der Hoeven, e a presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço.

O itinerário desta viagem contou com escalas nos ortos portugueses de Ponta Delgada e Lisboa, visitou Esoanha (Cartagena, Valencia, Barcelona e Cádis), Itália (Portofino, Citiavecchia e Nápoles), Grécia (Creta, Santorini, Sardenha e Atenas), Gibraltar, Malta, Cairo no Egipto, Tunísia e Turquia (Istambul e Éfeso).

O navio, projetado para um público premium custou cerca de 400 milhões de euros e foi remodelado em 2024. No Funchal, vai cruzar-se com o Vasco da Gama, que tem chegada prevista para as 17 horas, vindo de Leixões. Esse navio deverá trazer 878 passageiros e 507 tripulantes, que vão passar a noite no Cais 6 do Funchal, prosseguindo viagem apenas pelas 13 horas de sábado, em direcção a Santa Cruz de La Palma. Está a realizar um cruzeiro à volta ao mundo de 175 dias, passando pelas ilhas Canárias, Cabo Verde, Caraíbas, América Central e América do Sul, Nova Zelândia e Austrália, Ásia e Médio Oriente, Mediterrâneo e Norte da Europa.