Rússia acusa BBC de "falsidades em grande escala" após polémica sobre Trump

O Governo russo acusou hoje a emissora britânica BBC de produzir "falsidades em grande escala", na sequência do escândalo da edição de um discurso do Presidente norte-americano, Donald Trump.

"As encomendas políticas e as maravilhas da edição de vídeo estão a tornar-se a principal força motriz por detrás do pseudojornalismo", escreveu a porta-voz do Ministério dos Negócuos Estrangeiros russo, Maria Zakharova, na rede social Telegram.

A porta-voz denunciou que a emissora pública britânica e outros meios de comunicação ocidentais "apresentam negros como brancos e vice-versa" e que "os jornalistas do passado, incluindo os britânicos, amaldiçoariam os atuais herdeiros".

"E até há muito pouco tempo, todos estes charlatães gozavam de total impunidade", acrescentou.

As declarações surgiram depois da demissão, no domingo, do diretor-geral da BBC Tim Davey e da diretora de informação da BBC News Deborah Turness, na sequência da divulgação de um memorando interno sobre a edição de um documentário do programa Panorama dedicado a Donald Trump e aos protestos de 06 de janeiro de 2021 no Capitólio.

O documento interno, cuja existência foi confirmada pela emissora, admite que o programa pode ter manipulado o público ao editar seletivamente partes de um discurso de Trump.

A BBC enfrenta a ameaça de um processo por difamação no valor de mil milhões de dólares (cerca de 930 milhões de euros), movido por Trump, que acusa a emissora pública britânica de "distorção deliberada".