'O Natal de Jack' pretende levar as famílias ao Teatro Municipal Baltazar Dias

'O Natal de Jack' é a grande produção para esta quadra natalícia, que sobe a palco entre os dias 17 e 21 de Dezembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Trata-se de uma produção da The Studio em parceria com a Câmara Municipal do Funchal. A autarquia assume que este é uma das iniciativas culturais mais aguardadas da temporada, "prometendo encantar públicos de todas as idades", sendo que a bilheteira para este espectáculo já se encontra aberta.

O espetáculo terá sessões de 17 a 19 de Dezembro às 19 horas, no dia 20 de Dezembro às 17 e às 19 horas, e no dia 21 de Dezembro às 17 horas. A sessão de dia 20, às 19 horas, contará com interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição, garantindo a acessibilidade a todos os públicos.

A peça "apresenta uma narrativa original e envolvente, pensada para toda a família, que combina música ao vivo, interpretação teatral e coreografia num cenário que evoca a magia da época natalícia". "A história acompanha a personagem Jack, que vive numa cidade monocromática onde todos os dias são Halloween. Cansado da rotina cinzenta, Jack descobre um novo universo cheio de luz, cor e alegria: o mundo do Natal. Fascinado pelo espírito caloroso, decide levar essa descoberta para o seu próprio mundo, tentando recriar a celebração à sua maneira, com a ajuda dos amigos. O resultado é uma jornada poética e divertida sobre a importância da empatia, da partilha e da capacidade de ver beleza onde antes só havia escuridão", conta a sinopse.

A direcção e criação artística são de Juliana Andrade, que assume também a composição coreográfica. Reconhecida pela sua versatilidade e pelo trabalho de valorização do talento madeirense, Juliana Andrade lidera um projeto que alia rigor técnico à emoção do palco. A direção musical e a composição original são de Nuno Filipe, músico e compositor madeirense com carreira internacional, cuja obra combina elementos orquestrais, electrónicos e pós-rock, criando atmosferas sonoras envolventes e cinematográficas. O texto e a produção estão a cargo de Carolina Caldeira, autora e produtora com vasta experiência no panorama artístico regional e nacional.

A equipa técnica conta ainda com o desenho de luz e cenografia de Maurício Freitas, a produção executiva de Carolina Caldeira e a assistente de produção Maria Gomes. O espectáculo reúne um elenco de reconhecido talento, que combina artistas madeirenses com nomes de projecção nacional. João Borsch, vencedor do Prémio do Público no Festival RTP da Canção 2024, interpreta uma das personagens principais, ao lado de Juliana Anjo, jovem cantora madeirense em ascensão, e de Rodrigo Caldeira Costa, artista visual e performer. O elenco inclui ainda um grupo de bailarinos que dão vida e movimento à história: Tomás Soares, Bruno Ferreira, Rosa Rodrigues, Afonso Xavier, Nuno Velosa, Margarida Dória, Carina Fernandes, Carlota Silva e Stephanie Ornelas.