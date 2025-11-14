Obras, piso molhado e viatura avariada congestionam Via Rápida

As obras a decorrer no nó da Cancela, que devem durar cerca de mais um ano, o piso molhado devido aos aguaceiros que ainda caem neste manhã de sexta-feira, e uma viatura avariada e o trânsito intenso nos dois sentidos, estão a congestionar fortemente a Via Rápida.

Efectivamente, uma viatura está avariada na zona da Boa Nova, no sentido Ribeira Brava - Machico, causando congestionamento de 1,1 km e que tenderá a aumentar com o passar do tempo e até que a viatura seja retirada da via.

No sentido oposto, o habitual congestionamento a partir da zona da Cancela, com um congestionamento que já se prolonga por 4 km.

Foto Google Maps

São, como referido, os únicos pontos de dificuldade na Via Rápida, mas a zona entre a rotunda do Hospital e o Campo da Barca é sempre complicada, estando neste momento algum congestionamento na Rua do Til.