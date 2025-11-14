Dependência dos ecrãs afecta cada vez mais crianças e jovens

A dependência dos ecrãs é uma problemática que afecta cada vez mais crianças e jovens. Isso mesmo aponta André Barreto, que coordena a equipa responsável pela organização das II Jornadas de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria na Infância e Adolescência, que hoje acontecem, no Casino Park Hotel, a partir das 10 horas.

O enfermeiro nota que a adição aos ecrãs e às redes sociais, materializada no uso constante do telemóvel, deve preocupar os adultos. “Os jovens estão ligados, mas ligados a uma tela, e não propriamente em relações interpessoais”, refere, ao DIÁRIO, salientando que “isso afecta a saúde mental”. Recomenda, por isso, a definição de regras no usos destes equipamentos, atendendo ao impacto negativo que têm na saúde mental de jovens dos 10 aos 18 anos, com uso cada vez mais precoce.

“A adição aos ecrãs tem vindo a aumentar e quando tiramos um telefone a um jovem é como se estivesse a retirar-lhes um alimento indispensável para a vida”, reforça.

Promovidas pela Unidade de Saúde da Sagrada Família, no Funchal, as jornadas têm como tema ‘Tempos de mudança, novas respostas, que intervenção?’, procurando alertar, precisamente, para essas problemáticas e para a necessidade de intervir junto deste público-alvo, das suas famílias e da sua comunidade educativa.

“É preciso falarmos da infância e da adolescência, porque estes são os adultos de amanhã. E se tivermos uma infância e uma adolescência saudável, vamos ter adultos saudáveis.

Este encontro, que junta vários especialistas de diferentes áreas relacionadas com a saúde mental na infância e adolescência, procura ser um espaço de reflexão e partilha de experiências com vista ao maior conhecimento das problemáticas que se colocam, nos dias de hoje, neste âmbito, almejando a novas e mais eficazes abordagens.

Para André Barreto, da organização, estas jornadas serão mais um passo para “pensarmos e reflectirmos sobre a forma como nos relacionamos com as crianças e jovens e com as suas famílias”. Além disso, o enfermeiro reforça que o pretendido passa por “desconstruir preconceitos, promovendo a empatia”. Nesse sentido, assume a importância “de se falar de saúde mental com naturalidade, sem medo e sem tabu, porque, de facto, ainda há estigma à volta da doença mental”, reforça.

Ao longo de todo o dia, serão várias as conferências e mesas redondas onde serão abordados temas relacionados com a adolescência, com a promoção da saúde mental nestas faixas etárias, bem como a destigmatização da saúde mental.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta sexta-feira.

Agenda

09h00 – 21.ª Convenção do Grupo GEA Portugal, no Savoy Palace - Grand Ballroom.

09h30 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito ao funcionamento do ISAL, na Assembleia Legislativa da Madeira, com vista à apresentação e discussão da metodologia de trabalho.

09h45 - inauguração da exposição ‘O Curral das Freiras e a emigração nos Séc. XIX e XX’, no Centro Cívico do Curral das Freiras.

10h00 – 1.º congresso da Associação Portuguesa dos Parques Empresariais (APPE), com a temática ‘Sustentabilidade como vector de inovação e competitividade’, a ter lugar no Hotel NEXT, no Funchal.

10h00 - Sindicato Democrático dos Professores da Madeira tem audiências com os partidos com representação na ALRAM, começando com o PS, seguindo-se, às 11h30, o Iniciativa Liberal.

12h00 - apresentação oficial do evento ‘Mountain Bike Madeira Meeting 2025’, na sede do Clube Naval do Seixal.

15h30 - apresentação do espectáculo ‘A Passagem das Horas’, de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, interpretado e encenado por Nélson Cabral, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

17h00 - exposição na Galeria Lourdes, ‘Elas Conversam com Lourdes’, seguindo-se um concerto pela Associação de Jazz da Madeira.

Colecção 'Elas Conversam com Lourdes' para conhecer na Galeria Lourdes A Galeria Lourdes, localizada em Câmara de Lobos, reúne obras de artistas portuguesas e internacionais na exposição 'Elas Conversam com Lourdes', que estará patente nesse espaço a partir de 18 de Novembro, terça-feira.

19h00 - jantar - viagem gastronómica ‘Do Oceano à Natureza’, no restaurante Oxalis - Hotel Casa Velha do Palheiro, Relais & Châteaux.

20h30 - ciclo ‘Concertos de Alunos’ - ‘String Virtuoso’ (concerto de violino), no Salão Nobre do Conservatório.

20h30 - 3.ª edição do BAG’USTOS – Encontros de Tradição, no Jardim do Mar.

Efemérides

1922 - A BBC inicia seu primeiro serviço diário de rádio em Londres, Inglaterra.

1961 - Portugal abandona a reunião da IV Comissão das Nações Unidas (ONU), quando a organização decide ouvir dirigentes do Movimento de Libertação da Guiné e Cabo Verde.

1994 - Levantamento popular em Díli, contra a ocupação indonésia de Timor Leste, causa 57 feridos e mais de 70 prisões.

2002 - Primeiros sinais de derrame do petroleiro Prestige, que apontam para a perda de 3000 toneladas de fuel óleo. Um rebocador espanhol afasta o petroleiro para águas internacionais.

2004 - É inaugurado, em Taiwan, o maior arranha-céus do mundo com 508 metros de altura.

2005 - É anunciada a distribuição gratuita da "pílula do dia seguinte" nos centros de saúde e nos hospitais a partir de dezembro, no âmbito de uma lista de contracetivos aprovada pelo Ministério da Saúde.

2007 - Cientistas britânicos da British Columbia Cancer Agency, em Vancouver, Canada, descobrem uma forma de produzir uma vacina contra o cancro a partir das células cancerígenas do paciente e que poderá ser usada para tratar o seu próprio tumor.

2014 - O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo torna-se o melhor marcador da história dos Europeus de futebol, a solo, ao marcar o 23.º golo, à Arménia, no Estádio Algarve, em Faro.

2024 - A Comissão Europeia anuncia ter multado a 'gigante' norte-americana tecnológica Meta, em 797,72 milhões de euros, por ter violado as regras da União Europeia (UE) por posição dominante no mercado de anúncios classificados 'online' com o Facebook Marketplace.

