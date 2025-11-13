E-REDES diz que há menos de 300 clientes sem energia e dá situação por normalizada

Menos de 300 clientes da E-REDES continuavam sem energia elétrica às 19:50 devido ao mau tempo, informou hoje a empresa, para quem a situação ficou normalizada.

"A situação decorrente da depressão Cláudia está normalizada, há menos de 300 clientes afetados", indicou a E-REDES num comunicado.

Pelas 08:30, cerca de 16 mil clientes de energia elétrica estavam sem abastecimento nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal.

Portugal continental registou, até às 17:00 de hoje, 1.874 ocorrências devido ao mau tempo, que resultaram em duas mortes, um ferido ligeiro e quatro pessoas desalojadas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em comunicado, a ANEPC refere que o balanço diz respeito às ocorrências entre as 14:00 de quarta-feira e as 17:00 de hoje, sendo as sub-regiões mais afetadas a Península de Setúbal, com 498 ocorrências, a Grande Lisboa, com 184, e a Lezíria do Tejo, com 151.

Entre as principais tipologias de ocorrências destacam-se 1.111 inundações, 311 quedas de árvores, 190 limpezas de vias, 130 quedas de estruturas e 121 movimentos de massa.

Em termos de vítimas, a ANEPC deu conta de duas mortes em Fernão Ferro, no Seixal, distrito de Setúbal, devido à inundação de uma habitação, e um ferido ligeiro, na sequência de uma queda de árvore no concelho de Serpa, distrito de Beja.

Ainda na sequência do mau tempo, três pessoas ficaram desalojadas no concelho Abrantes (distrito de Santarém) e uma em Pombal (distrito de Leiria).

A depressão Cláudia afeta desde quarta-feira Portugal continental e o arquipélago da Madeira com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para os distritos de Santarém, Setúbal (até às 10:00) e Faro (até às 15:00), o IPMA chegou a emitir um aviso vermelho, o mais grave, de chuva por vezes forte e persistente.