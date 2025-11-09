Cancelados mais de 2.100 voos hoje nos EUA e situação pode piorar

As companhias aéreas dos Estados Unidos cancelaram hoje mais de 2.100 voos, principalmente devido à paralisação do governo e à ordem da Administração Federal de Aviação (FAA) para reduzir o tráfego aéreo.

A lentidão em 40 dos aeroportos mais movimentados do país já dura há três dias e começa a provocar interrupções mais generalizadas. Inclui mais de 7.000 atrasos adicionais só hoje, de acordo com o FlightAware, um 'site' que monitoriza as interrupções no tráfego aéreo.

Mais de mil voos foram cancelados na sexta-feira e mais de mil também no sábado.

Hoje o secretário dos Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, alertou que o tráfego aéreo norte-americano pode "diminuir drasticamente" se a paralisação do governo federal se prolongar durante o movimentado período de viagens do Dia de Ação de Graças.

Na semana passada, a FAA ordenou cortes de voos nos aeroportos mais movimentados do país, uma vez que alguns controladores de tráfego aéreo, que estão sem receber o salário há quase um mês, deixaram de comparecer ao trabalho.

As reduções começaram na sexta-feira nos 4% e vão aumentar para 10% até 14 de novembro. Estão em vigor das 06:00 às 22:00, hora local, e afetarão todas as companhias aéreas comerciais.

Só hoje mais de 2.100 voos foram cancelados e mais de 7.000 voos foram atrasados, de acordo com o site de rastreio de aviação FlightAware.

O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, registou hoje o maior número de cancelamentos, com 173, seguido pelo Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jérsia, com 115.

A FAA disse que a falta de pessoal nos aeroportos de Newark e LaGuardia, em Nova Iorque, estava a causar atrasos médios de partida de cerca de 75 minutos.

O Governo tem falta de controladores de tráfego aéreo há anos, e várias administrações presidenciais tentaram convencer os controladores em idade de reforma a manterem-se nos cargos.

Sean Duffy disse que a paralisação do governo agravou o problema, levando alguns controladores de tráfego aéreo a antecipar as reformas.

A paralisação do Governo começou em 01 de outubro devido à ausência de acordo entre republicanos e democratas para aprovar o novo orçamento federal que permitisse financiar as operações governamentais.