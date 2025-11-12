Regras da UE para melhorar redes de telecomunicações entraram em vigor

As regras da União Europeia (UE) para melhorar a conectividade entre infraestruturas de telecomunicações começaram hoje a ser aplicadas, com o propósito de reduzir custos e simplificar os processos.

Em comunicado, a Comissão Europeia referiu que a legislação da UE que tem como objetivo simplificar as redes e os custos da fibra ótica e do 5G entrou em vigor.

O conjunto de regras, que têm de ser implementadas pelos 27 países do bloco político-económico europeu, visar resolver "desafios persistentes" dos operadores de telecomunicações e também possibilita o desenvolvimento de redes mais complexas, que consigam aguentar com a evolução da inteligência artificial e os serviços "nuvem".

Deste modo, a Comissão Europeia espera que se simplifiquem os processos de expansão das redes de telecomunicações, através da partilha de infraestruturas, coordenação de trabalhos entre diferentes operadores e a "digitalização dos processos de autorizações para instalar infraestruturas".

Os detalhes destas regras da UE têm de ser aplicados "dentro de poucos meses" pelos países do bloco comunitário europeu, recordou a Comissão de Ursula von der Leyen.