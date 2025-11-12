Paulo Neves sublinha importância do acordo UE – Mercosul

O deputado social-democrata Paulo Neves foi o relator na Assembleia da República do documento sobre o Acordo da União Europeia com os Países do Mercosul, relatório que foi aprovado por unanimidade por todos os deputados na Comissão de Negócios Estrangeiros.

Paulo Neves fez questão de sublinhar que o acordo comercial entre a União Europeia e os Países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) “será um bom acordo para todas as partes”, destacando o facto das empresas portuguesas terem muito a ganhar com esta plataforma de entendimento, “principalmente em setores de exportação como o vinho, o azeite e alguns produtos alimentares”.

“Quando entrar em vigor este será o maior acordo comercial do mundo pois atingirá 800 milhões de consumidores”, disse, vincando que “o mundo precisa de mais comércio, um comércio que respeite o ambiente, que valorize os rendimentos de quem trabalha e que faça crescer as diferentes economias”.

Refira-se, ainda, que este acordo visa eliminar progressivamente tarifas aduaneiras sobre mais de 90% dos produtos comercializados entre os 27 países da União Europeia e os 4 países do Mercosul.