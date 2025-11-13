"A Madeira está preparada para qualquer cenário"

O Comando Operacional da Madeira está a realizar esta semana, entre o dia 10 e o dia 14 de Novembro, o exercício ZARCO’25, que junta as componentes terrestre, naval e aérea num treino conjunto destinado a testar a coordenação operacional e a prontidão das forças na Região.

Em declarações acerca do balanço do exercício até hoje, o major-general Paulo Jorge Lopes destacou que o ZARCO’25 “é uma oportunidade de estarmos juntos, de treinarmos aquilo que envolve as três componentes”, sublinhando a importância do treino de comunicações e da articulação entre os diferentes ramos das Forças Armadas.

Segundo o comandante, o programa iniciou-se com um exercício de comunicações, fundamental para garantir que “todos os meios conseguem falar uns com os outros e que a linha de comunicação se mantém sempre aberta”. Seguiram-se os treinos de posto de comando (CPX) e operações no terreno (Live-X), que incluíram simulações de resposta a acções "difíceis", movimentação rápida de tropas e evacuação aérea de um ferido. “Estas acções permitem testar a nossa capacidade de reacção e assegurar que, perante qualquer incidente, estamos prontos a actuar”, afirmou o major-general.

Esta quinta-feira foi possível observar o término de uma dessas simulações, com a evacuação de um ferido a bordo do helicóptero 'AgustaWestland EH-101 Merlin', da Força Aérea Portuguesa, com o objectivo de demonstrar a capacidade de resposta conjunta e o apoio aero-médico integrado.

Foto Rui Silva / ASPRESS

Apesar das condições meteorológicas adversas, que obrigaram a alguns ajustes, o Major-general assegurou que “a avaliação do risco foi feita a toda a hora” e que os exercícios decorreram com segurança. “Procurámos mitigar o risco e garantir que o treino fosse concretizado”, afirmou.

Participaram directamente 202 militares, apoiados por meios do continente, dos Açores e militares vindos de Canárias, num esforço conjunto que envolveu também o Centro de Operações Espaciais e o Centro de Informação Meteorológica da Força Aérea.

O balanço é “muito positivo”, referiu o comandante, sublinhando que o exercício permitiu actualizar planos de defesa e contingência e reforçar a cooperação entre forças. “Num cenário hipotético, a Madeira está preparada e é precisamente isso que aqui treinamos”, concluiu o Major-general Paulo Jorge Lopes.

Este exercício permite testar e actualizar os planos de defesa e de contingência regional e reforçar a interoperabilidade das forças na Região Autónoma da Madeira, perante desafios que evoluem constantemente. Com o encerramento marcado para amanhã, a expectativa é que a edição deste ano contribua para elevar ainda mais o nível de prontidão e coordenação das componentes militar e de segurança.