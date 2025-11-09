Kremlin nega que Putin tenha ordenado preparativos para testes nucleares

O Kremlin negou hoje que o Presidente russo, Vladimir Putin, tenha ordenado o início dos preparativos para testes nucleares.

"[Putin] não deu ordens para iniciar os preparativos", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, no programa de televisão "Moscou.Kremlin.Putin", exibido aos domingos na emissora estatal russa.

O responsável acrescentou que, primeiro, "é necessário entender se isso é realmente necessário".

"Essa deve ser uma decisão muito séria, bem fundamentada e cuidadosamente ponderada. Os nossos especialistas trabalharão nisso agora", acrescentou o porta-voz.

Na passada quarta-feira, o Presidente russo pediu aos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, aos serviços de inteligência e a outras agências civis que "apresentassem uma proposta consensual sobre o possível início dos preparativos para testes de armas nucleares".

O porta-voz do Kremlin reiterou que Putin declarou repetidamente o compromisso da Rússia com a proibição de testes nucleares.

"Não temos intenção de realizá-los. Mas, se o outro lado o fizer, teremos que agir da mesma forma", advertiu.

Peskov acrescentou que Moscovo está a tentar entender o que o presidente dos EUA, Donald Trump, quis dizer quando ordenou recentemente testes de armas nucleares.

Em resposta às declarações de Trump sobre os supostos testes nucleares em curso, o porta-voz do Kremlin ressalvou: "Sabemos com certeza que nem a Rússia nem a China estão a realizar testes de armas nucleares."