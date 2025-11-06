Chega “não é advogado” do PSD, assegura Miguel Castro

Ainda antes de falar sobre a proposta em discussão, que recomenda a avaliação de risco de sobrecarga nos equipamentos públicos coletivos da Região Autónoma da Madeira, de modo a prevenir acidentes, por parte do PS, o líder parlamentar do Chega quis responder às acusações de que o partido foi alvo, no período da manhã, rejeitando ser “advogado” do PSD, mas recusando veementemente estar associado aos partidos PS e JPP. O Chega tem uma identidade própria, garantiu. “Deus, Pátria e Família”.

Antes, na discussão sobre o ensino politécnico, Paulo Cafôfo, do PS, havia mostrado surpresa com a posição do Chega, que, segundo o deputado, tem assumido o papel de “megafone do PSD” neste tema. “Espanta-me muito que o Chega venha aqui ser o megafone do PSD. É um aliado útil do PSD”, acusou.

Depois, sobre os riscos e a sobrecarga nos equipamentos públicos, o parlamentar do CH acusou os socialistas que, mais uma vez, apresentarem uma proposta demagógica.