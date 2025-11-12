Cláudia Perestrelo acusa a "aliança de esquerda" de facilitar o tráfico de droga

O PSD quer continuar a ser "pioneiro" na legislação sobre as novas drogas e prosseguir o trabalho de prevenção dos consumos, garante Cláudia Perestrelo que lembrou o facto de a Madeira ter sido a primeira região a proibir as 'smart shops'.

A deputada social-democrata não tem dúvidas de que "a dissuasão e a prevenção do consumo" terá de ser, sempre, a base de todas as estratégias.

Cláudia Perestrelo enumerou as várias acções desenvolvidos, por organismos criados pelo Governo Regional e entidades particulares com resultados evidentes.

Lembrou, também, que as drogas sintéticas, que hoje podem ser adquiridas pela internet, levaram a mais de 1.000 internamentos em poucos anos. Alguns toxicodependentes já terão sido internados mais de 15 vezes.

Cláudia Perestrelo também não tem dúvidas de que a legislação nacional de 2023, sa "aliança de esquerda", que descriminaliza a posse de droga desde que não exceda o consumo semanal, facilitou o tráfico de droga.