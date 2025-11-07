Deputado do CH reuniu com ministra-sombra para Infraestruturas e Habitação

O deputado madeirense eleito pelo Chega (CH) à Assembleia da República, Francisco Gomes, reuniu com Margarida Bentes Penedo, denominada ministra-sombra das Infraestruturas e Habitação do gabinete-sombra do partido. "O encontro realizou-se na qualidade de recém-nomeado coordenador do CHEGA na Comissão Parlamentar de Infraestruturas, Habitação e Mobilidade e teve como objectivo alinhar estratégias, prioridades e actuação coordenada entre a estrutura do partido na Assembleia da República e o gabinete-sombra", informa uma nota do deputado.

Margarida Bentes Penedo, elogia, "é reconhecida em vários círculos pela sua competência técnica e visão estratégica nas áreas do planeamento territorial, políticas de habitação e gestão de infraestruturas públicas, sendo uma das principais vozes do partido CHEGA no desenho de soluções estruturais para o país".

De acordo com Francisco Gomes, "estamos a viver um momento decisivo para Portugal em matéria de habitação e infraestruturas, pelo que a articulação entre o governo-sombra e os deputados na Assembleia da República reforça a capacidade do CHEGA de apresentar alternativas sérias e centradas nos portugueses. Não seremos um partido de oposição com comunicados, mas uma força política que prepara o futuro do país".

Durante o encontro, resume, "foram analisadas prioridades estratégicas para os próximos meses, incluindo políticas de habitação, transportes públicos, mobilidade inter-regional, combate à ineficiência do Estado e fiscalização das políticas públicas atualmente em vigor. O deputado destacou a importância de construir uma frente estratégica coesa, que garanta rigor, exigência e visão de longo prazo".

A propósito, o deputado frisa que "a coordenação entre a ministra-sombra e a equipa parlamentar é essencial. Estamos aqui para trabalhar de forma articulada, para fiscalizar o governo e para construir propostas capazes de transformar Portugal. Onde o governo falhar, estaremos lá. Onde houver espaço para reformar, vamos liderar", garante.

Francisco Gomes termina sublinhando que o CH está "totalmente comprometido com o reforço da fiscalização às políticas públicas e com a apresentação de alternativas concretas. Portugal não pode continuar a pagar o preço de décadas de incompetência. O CHEGA vai ser a força da mudança e da seriedade governativa", garantiu, em conclusão.